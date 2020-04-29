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В Киеве почти полсотни новых больных COVID-19, 1 человек умер

Среда, 29 апреля 2020, 12:14
В Киеве почти полсотни новых больных COVID-19, 1 человек умер

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что за минувшие сутки в столице подтвердили заболевания коронавирусом в 43 человек, всего в Киеве - 1341 больной COVID-19.

Источник: брифинг мэра столицы 29 апреля

Прямая речь: "Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилась еще на 43 человека. Пятеро из них - медики. Один случай за минувшие сутки, к сожалению, - летальный. На сегодня в столице 1341 подтвержденный случай заболевания COVID-19".

Детали: Кличко сообщил, что среди заболевших: 21 женщина в возрасте от 25 до 60 лет. И одна девочка 12 лет. И 20 мужчин от 20 до 66 лет. И мальчик, которому 9 лет.

Из случаев заболевания, подтвержденных за минувшие сутки - 2 в Киево-Печерской Лавре.

В больницы Киева госпитализировали 17 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

 

Мэр добавил, что в течение двух последних дней выздоровели еще 5 киевлян. Всего в столице преодолели коронавирус 69 человек.

Кличко также сообщил, что мониторинговый центр по противодействию распространения COVID-19, который работает в столице, сейчас занимается контролем режима самоизоляции более 52 тысяч киевлян: "Из них почти 47 тысяч - лица, вернувшиеся в Украину из-за границы с 11 марта. Другие - киевляне, которые лечатся дома или контактировали с больными и тоже должны находиться на самоизоляции".

Сейчас к физическому контролю за самоизоляцией в Киеве привлечены работники муниципальной охраны: "Контроль осуществляется в выборочном порядке и сочетается со звонком по телефону и контролем геолокации с помощью чат-бота".

 

По словам Кличко, сначала с нарушителем проводят "разъяснительную работу", за повторное нарушение самоизоляции правоохранители составляют админпротокол.

Контроль за киевлянами в возрасте от 60 лет осуществляют работники управляющих компаний и семейные врачи.

Алена Мазуренко, УП
Темы: Виталий КличкокоронавирусCovid-2019Киев
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