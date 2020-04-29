В Киеве почти полсотни новых больных COVID-19, 1 человек умер

729 просмотров
Среда, 29 апреля 2020, 12:14

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что за минувшие сутки в столице подтвердили заболевания коронавирусом в 43 человек, всего в Киеве - 1341 больной COVID-19.

Источник: брифинг мэра столицы 29 апреля

Прямая речь: "Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилась еще на 43 человека. Пятеро из них - медики. Один случай за минувшие сутки, к сожалению, - летальный. На сегодня в столице 1341 подтвержденный случай заболевания COVID-19".

Детали: Кличко сообщил, что среди заболевших: 21 женщина в возрасте от 25 до 60 лет. И одна девочка 12 лет. И 20 мужчин от 20 до 66 лет. И мальчик, которому 9 лет.

Из случаев заболевания, подтвержденных за минувшие сутки - 2 в Киево-Печерской Лавре.

В больницы Киева госпитализировали 17 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

Мэр добавил, что в течение двух последних дней выздоровели еще 5 киевлян. Всего в столице преодолели коронавирус 69 человек.

Алена Мазуренко, УП
Темы: Виталий Кличко коронавирус Covid-2019 Киев


powered by lun.ua
Материалы по теме
Кличко показал, как дубасит грушу на карантине 28 апреля 2020, 18:14
Кличко рассказал, как и когда Киев начнет выходить из карантина 28 апреля 2020, 12:25
Кличко уволил своего заместителя из-за инцидента с полицией 27 апреля 2020, 12:18
Все новости
Главные новости
29 апреля. No time to die: В России 100 тысяч больных, в Новой Зеландии очереди за бургерами, в Черновцах дезинфекционный тоннель
Полицейские напали на журналиста на митинге против карантина: основание – газон
В МВФ предупредили Банковую о проблемах в случае изменения законодательства о НАБУ
За сутки 456 случаев коронавируса, 11 пациентов умерли, 111 выздоровели – МОЗ
Все новости
Фото

Как выглядит мир во время карантина

комиксы

Комиксы для тех, кто любит черный юмор

Поиск по сайту
Архив
Весь архів