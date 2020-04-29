В Киеве почти полсотни новых больных COVID-19, 1 человек умер

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что за минувшие сутки в столице подтвердили заболевания коронавирусом в 43 человек, всего в Киеве - 1341 больной COVID-19.

Источник: брифинг мэра столицы 29 апреля

Прямая речь: "Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилась еще на 43 человека. Пятеро из них - медики. Один случай за минувшие сутки, к сожалению, - летальный. На сегодня в столице 1341 подтвержденный случай заболевания COVID-19".

Детали: Кличко сообщил, что среди заболевших: 21 женщина в возрасте от 25 до 60 лет. И одна девочка 12 лет. И 20 мужчин от 20 до 66 лет. И мальчик, которому 9 лет.

Из случаев заболевания, подтвержденных за минувшие сутки - 2 в Киево-Печерской Лавре.

В больницы Киева госпитализировали 17 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

Мэр добавил, что в течение двух последних дней выздоровели еще 5 киевлян. Всего в столице преодолели коронавирус 69 человек.