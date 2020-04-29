Зеленського закликали забрати Києво-Печерську лавру у Московського патріархату

Президента Володимира Зеленського закликають розірвати договір оренди Києво-Печерської лаври Українською православною церквою Московського патріархату та передати релігійну святиню у використання Православній церкві України.

Джерело: петиція на сайті глави держави

Деталі: Петиція, ініційована громадянином Олексієм Кравчуком 15 квітня, набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів

У мотиваційній частині зокрема звертається увага на те, що Православна церква України (ПЦУ) — автокефальна православна церква на території України, п'ятнадцята в диптиху. Константинопольська церква вважає ПЦУ єдиною канонічною правонаступницею Київської митрополії.

На думку підписантів, цілком справедливо, щоб духовну святиню використовувала православна конфесія, яка визнана православним світом автокефальною православною церквою на території України.

В свою чергу, зазначається, що Українська православна церква Московського патріархату не є автокефальною. Крім того, високі церковні ієрархи УПЦ МП були неодноразово помічені у висловлюваннях та діях направлених проти українського народу, та наводяться факти на підтвердження цього.

Згадується зокрема, що у листопаді 2008 року митрополит Онуфрій публічно заявив, що Голодомор 1930-х років український народ "заслужив сам".

Або що 5 серпня 2014 він же виступив із засудженням антитерористичної операції (АТО) на Донбасі, а також відмовився визнавати причетність керівництва Російської Федерації до дестабілізації ситуації на сході України.

Також згадується випадок, коли на початку 2018 року священник УПЦ (МП) Євген Молчанов відмовився відспівувати загиблу однорічну дитину, яка була хрещена у церкві Київського патріархату, оскільки, за його словами, у такому разі дитина вважала нехрещеною.

Дослівно: "Враховуючи вказане вище, використання Києво-Печерської лаври Українською православною церквою Московського патріархату повинне бути припинене шляхом розірвання договору оренди та передане Православній церкві України (ПЦУ)".

Додатково: На сайті президента водночас зареєстровано і петицію проти вищевказаної ініціативи. Ініціатор – громадянин Родіон Абрамович пропонує відхилити ідею передачі лаври ПЦУ та вважає, що Зеленського хочуть "втягнути у міжконфесійний конфлікт". Збір підписів там триває.