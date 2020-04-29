Зеленского призвали забрать Киево-Печерскую лавру у Московского патриархата

Президента Владимира Зеленского призывают разорвать договор аренды Киево-Печерской лавры Украинской православной церковью Московского патриархата и передать религиозную святыню в использование Православной церкви Украины

Источник: петиция на сайте главы государства

Детали: Петиция, инициированная гражданином Алексеем Кравчуком 15 апреля, набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов

В мотивационной части в частности обращается внимание на то, что Православная церковь Украины (ПЦУ) - автокефальная православная церковь на территории Украины, пятнадцатая в диптихе. Константинопольская церковь считает ПЦУ единственной канонической правопреемницей Киевской митрополии.

По мнению подписантов, вполне справедливо, чтобы духовную святыню использовала православная конфессия, которая признана православным миром автокефальной православной церквью на территории Украины.

В свою очередь, отмечается, что Украинская православная церковь Московского патриархата не является автокефальной. Кроме того, высокие церковные иерархи УПЦ МП были неоднократно замечены в высказываниях и действиях, направленных против украинского народа, и приводятся факты в подтверждение этого.

Упоминается в частности, что в ноябре 2008 года митрополит Онуфрий публично заявил, что Голодомор 1930-х годов украинский народ "заслужил сам".

Или что 5 августа 2014 года он же выступил с осуждением антитеррористической операции (АТО) в Донбассе, а также отказался признавать причастность руководства Российской Федерации к дестабилизации ситуации на востоке Украины.

Также упоминается случай, когда в начале 2018 года священник УПЦ (МП) Евгений Молчанов отказался отпевать погибшего годовалого ребенка, который был крещен в церкви Киевского патриархата, поскольку, по его словам, в таком случае ребенок считается некрещенным.

Дословно: "Учитывая указанное выше, использование Киево-Печерской лавры Украинской православной церковью Московского патриархата должно быть прекращено путем расторжения договора аренды и передано Православной церкви Украины (ПЦУ)".

Дополнительно: На сайте президента в то же время зарегистрирована и петицию против вышеуказанной инициативы. Инициатор - гражданин Родион Абрамович предлагает отклонить идею передачи лавры ПЦУ и считает, что Зеленского хотят "втянуть в межконфессиональный конфликт". Сбор подписей там продолжается.