Коронавірус в Іспанії: за добу одужали понад 6 тисяч людей – найбільше з початку епідемії

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Середа, 29 квітня 2020, 13:32

В Іспанії протягом останньої доби спостерігалося незначне зростання кількості нових випадків захворювання і смертей від коронавірусу, водночас рекордна кількість людей виписана з лікарень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на дані МОЗ Іспанії.

Протягом останньої доби було зафіксовано 2144 нових випадки коронавірусу, в результаті чого загальне число заражень досягло 212 917.

Що стосується кількості смертей, то за останні 24 години померли 325 пацієнтів (у порівнянні з 301 днем раніше), в результаті чого офіційні дані смертності від коронавірусу досягли 24 275.

Кількість виписаних з лікарень в порівнянні з попереднім днем різко зросла, на 6 399 осіб (у порівнянні з 1 673 напередодні). Загальне число тих, хто видужав, тепер складає  108 947.

Як пояснили в МОЗ, таке значне зростання видужань пояснюється тим, що дані з Галісії були передані з запізненням.

Напередодні іспанський уряд оголосив про поетапний план послаблення обмежувальних заходів, який передбачає чотири фази. Країна очікує прийти до "нової нормальності" до кінця червня.

Теми: Іспанія коронавірус епідемія


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