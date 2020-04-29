Коронавірус в Іспанії: за добу одужали понад 6 тисяч людей – найбільше з початку епідемії

В Іспанії протягом останньої доби спостерігалося незначне зростання кількості нових випадків захворювання і смертей від коронавірусу, водночас рекордна кількість людей виписана з лікарень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на дані МОЗ Іспанії.

Протягом останньої доби було зафіксовано 2144 нових випадки коронавірусу, в результаті чого загальне число заражень досягло 212 917.

Що стосується кількості смертей, то за останні 24 години померли 325 пацієнтів (у порівнянні з 301 днем раніше), в результаті чого офіційні дані смертності від коронавірусу досягли 24 275.

Кількість виписаних з лікарень в порівнянні з попереднім днем різко зросла, на 6 399 осіб (у порівнянні з 1 673 напередодні). Загальне число тих, хто видужав, тепер складає 108 947.

Як пояснили в МОЗ, таке значне зростання видужань пояснюється тим, що дані з Галісії були передані з запізненням.

Напередодні іспанський уряд оголосив про поетапний план послаблення обмежувальних заходів, який передбачає чотири фази. Країна очікує прийти до "нової нормальності" до кінця червня.