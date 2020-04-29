Коронавирус в Испании: за сутки выздоровели более 6000 человек - больше всего с начала эпидемии

В Испании за последние сутки наблюдался незначительный рост количества новых случаев заболевания и смерти от коронавируса, одновременно рекордное количество людей выписаны из больницы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные МЗ Испании.

За последние сутки было зафиксировано 2144 новых случая коронавируса, в результате чего общее число заражений достигло 212 917.

Что касается количества смертей, то за последние 24 часа умерли 325 пациентов (по сравнению с 301 днем ​​раньше), в результате чего официальные данные смертности от коронавируса достигли 24275.

Количество выписанных из больниц по сравнению с предыдущим днем ​​резко возросла, на 6399 человек (по сравнению с 1673 накануне). Общее число тех, кто выздоровел, теперь составляет 108 947.

Как пояснили в Минздраве, столь значительный рост выздоровлений объясняется тем, что данные из Галисии были переданы с опозданием.

Накануне испанское правительство объявило поэтапный план ослабления ограничительных мер, предусматривающий четыре фазы. Страна рассчитывает прийти к "новой нормальности" до конца июня.