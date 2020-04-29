ЄС надав 123,5 млн гривень підприємцям з Донбасу за програмою FinancEast.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє пресслужба представництва ЄС в Україні.

Зазначена сума – 123,5 мільйона гривень – це субсидії та компенсації, надані за грудень 2019 – квітень 2020 року для мікро-, малих та середніх підприємств, що діють на підконтрольних українській владі територіях Донецької та Луганської областей через програму FinancEast, що фінансується Європейським Союзом.

Програма передбачає відшкодування до 50% вартості інвестиційних проєктів, а саме – придбання у лізинг або у кредит сільськогосподарської техніки, обладнання і транспортних засобів, монтаж, будівництво чи реконструкцію приміщень.

"Донецька та Луганська області нині як ніколи потребують допомоги та інвестицій для сталого економічного та соціального відновлення. Вже є хороший старт: з початку року програма FinancEast в межах EU4Business профінансувала майже 70 інвестиційних проєктів мікро- та малих підприємств. І ця цифра буде зростати за допомогою гранту, наданого Європейським Союзом", - – зазначив посол ЄС Матті Маасікас, голова Представництва ЄС в Україні.

Для реалізації̈ програми ЄС виділив грант у розмірі 9,5 мільйонів євро. FinancEast стартувала 20 грудня 2019 року і триватиме до 2022 року або раніше, якщо будуть використані усі кошти.

Програму реалізують німецький державний банк розвитку KfW та Фонд розвитку підприємництва в межах проєкту "Підтримка Європейського Союзу для Сходу України" та ініціативи ЄС EU4Business.

Головними партнерами є АТ "Ощадбанк" та ТОВ "ОТП Лізинг". З початку програми "Ощадбанк" надав фінансування для реалізації 24 інвестиційних проєктів у вигляді кредитів на суму 66,5 млн гривень, з яких ЄС компенсував 32 млн гривень. "ОТП Лізинг" профінансував 43 інвестиційних проєкти на загальну суму 176,5 млн гривень, з яких ЄС компенсував 91,5 млн гривень.

Частка інвестиційних проєктів із Луганської області склала 58%, а із Донецької – 42%.