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ЕС предоставил 123,5 млн гривен предпринимателям с Донбасса

Среда, 29 апреля 2020, 14:00

ЕС предоставил 123,5 млн гривен предпринимателям с Донбасса по программе FinancEast.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает пресс-служба представительства ЕС в Украине.

Указанная сумма - 123,5 миллиона гривен - это субсидии и компенсации, предоставляемые за декабрь 2019 - апрель 2020 для микро-, малых и средних предприятий, действующих на подконтрольных украинской власти территориях Донецкой и Луганской областей, через программу FinancEast, финансируемую Европейским Союзом.

Программа предусматривает возмещение до 50% стоимости инвестиционных проектов, а именно - приобретение в лизинг или в кредит сельскохозяйственной техники, оборудования и транспортных средств, монтаж, строительство или реконструкцию помещений.

"Донецкая и Луганская области сейчас как никогда нуждаются в помощи и инвестициях для устойчивого экономического и социального восстановления. Уже есть хороший старт: с начала года программа FinancEast в пределах EU4Business профинансировала почти 70 инвестиционных проектов микро- и малых предприятий. И эта цифра будет расти с помощью гранта, предоставленного Европейским Союзом ", - отметил посол ЕС в Украине Матти Маасикас.

Для реализации программы ЕС выделил грант в размере 9,5 млн евро. FinancEast стартовала 20 декабря 2019 и продлится до 2022 года или меньше, если будут использованы все средства.

Программу реализуют немецкий государственный банк развития KfW и Фонд развития предпринимательства в пределах проекту "Поддержка Европейского Союза для Востока Украины" и инициативы ЕС EU4Business.

Главными партнерами являются АО "Ощадбанк" и ООО "ОТП Лизинг". С начала программы "Ощадбанк" предоставил финансирование для реализации 24 инвестиционных проектов в виде кредитов на сумму 66500000 гривен, из которых ЕС компенсировал 32 млн гривен. "ОТП Лизинг" профинансировал 43 инвестиционных проекты на общую сумму 176 500 000 гривен, из которых ЕС компенсировал 91500000 гривен.

Доля инвестиционных проектов из Луганской области составила 58%, а из Донецкой - 42%.

Темы: ЕСДонбассденьгибизнес
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