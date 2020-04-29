У найближчі дні буде "кімнатна температура" і грози

У четвер та п’ятницю на великій частині території України буде тепло, лише на заході, а 1 травня і на півночі денна температура трохи знизиться.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр

Атмосферні фронти, що переміщаються із Західної Європи, принесуть дощі в більшість областей, крім південного сходу.

У четвер, 30 квітня, в західних, вдень також і в північних, Вінницькій, Черкаській і Одеській областях очікуються короткочасні дощі, місцями грози, вночі на Закарпатті значні дощі; на решті території без опадів.

Температура вночі 6-11°, на крайньому сході країни місцями 3-5 тепла, а вдень 18-23°, в західних областях 15-20°.

У Києві вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 10° тепла, вдень 21-23°.

Погода на 30 квітня

У п'ятницю в північних, центральних областях України, а вдень також на Закарпатті і Прикарпатті очікується короткочасний дощ, місцями гроза, на решті території без опадів.

Температура повітря вночі 6-11°; вдень 19-24°, на сході країни до 27°, в західних і північних областях 14-19°.

У Києві - короткочасний дощ, можлива гроза. Температура вночі 8-10°, вдень 16-18°.