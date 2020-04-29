В ближайшие дни будет "комнатная температура" и грозы

В четверг и пятницу на большой части территории Украины будет тепло, лишь на западе, а 1 мая и на севере дневная температура немного снизится.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

Атмосферные фронты, перемещающиеся с Западной Европы, принесут дожди в большинство областей, кроме юго-востока.

В четверг, 30 апреля, в западных, днем ​​также и в северных, Винницкой, Черкасской и Одесской областях ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, ночью на Закарпатье значительные дожди; на остальной территории без осадков.

Температура ночью 6-11°, на крайнем востоке страны местами 3-5 тепла, а днем ​​18-23°, в западных областях 15-20°.

В Киеве ночью без осадков, днем ​​кратковременный дождь. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью около 10° тепла, днем ​​21-23°.

Погода 30 апреля

В пятницу в северных, центральных областях Украины, а днем ​​также в Закарпатье и Прикарпатье ожидается кратковременный дождь, местами гроза, на остальной территории без осадков.

Температура воздуха ночью 6-11°; днем 19-24°, на востоке страны до 27°, в западных и северных областях 14-19 °.

В Киеве - кратковременный дождь, возможна гроза. Температура ночью 8-10°, днем ​​16-18°.