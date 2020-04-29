Коронавірус: правозахисники стурбовані репресіями в РФ та інших країнах

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International вважає, що влада країн Східної Європи та Центральної Азії реагує на пандемію COVID-19, нехтуючи правами людини.

Джерело: заява організації

Деталі: Організація проаналізувала проблеми та виклики, що виникли у Росії, Казахстані, Узбекистані, Азербайджані, Білорусі, Україні, Киргизстані та ін.

На думку правозахисників, влада країн Східної Європи та Центральної Азії часто вдається до репресивних заходів, щоб придушити суспільне невдоволення.

Так наприклад, 6 квітня в Караколі, Киргизстан, влада заварила двері цілого багатоквартирного будинку, де живуть десятки сімей, після того, як один із мешканців отримав позитивний тест на COVID-19. У Казахстані влада також застосувала карантини для житлових будинків, заваривши зачинені двері.

Amnesty International звертає увагу, що в Росії виписують пацієнтів із лікарень до завершення їхнього лікування або відмовляються приймати пацієнтів, наприклад на планове лікування раку, без офіційне підтвердження того, що у них немає COVID-19.

Викликає стурбованість також закриття низки лікарень та інших медичних установ у Росії на карантин після повідомлення про інфікування персоналу та/або пацієнтів. Наголошується, що такі закриття, особливо у сільській місцевості, можуть призвести до подальшого скорочення забезпечення адекватного медикаментозного лікування інших хвороб.

Як свідчать відеодокази, наприкінці березня в Республіці Чечня (РФ), поліція фізично напала на людей, які не носили захисні маски.

Фігурує у доповіді і Україна. Наприклад наводиться той факт, що 18 квітня українські військові закрили єдиний перехід через міст до села Старомаріївка на підконтрольній уряду території, що знаходиться в зоні збройного конфлікту на сході України. Через це 150 мешканців/-ок села лишилися без доступу до продовльчих магазинів, медичних послуг та іншої допомоги.

Вказано, що після втручання гуманітарних організацій, 24 квітня мешканцям села було знову дозволено перехід до сусіднього села, де вони могли отримати доступ до базових сервісів.

Звертається увага, що в Білорусі, Таджикистані та Туркменістані політичні лідери применшували серйозність пандемії та пропагували лікування без підтвердженої ефективності.

Так наприкінці березня Олександр Лукашенко заявив, що щоденне споживання горілки вбиває вірус, як і відвідування саун та спортивних занять. На сьогодні влада Білорусі не вживала жодних заходів, аби забезпечити фізичне дистанціювання.

Його туркменський колега Гурбангули Бердимухамедов, майже не протидіючи COVID-19, радив палити листя рослини гармали для запобігання хворобі.

Правозахисна організація розробила низку рекомендацій, які влада України та інших країн має враховувати під час боротьби з поширенням епідемії та подоланням її наслідків.