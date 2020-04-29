Коронавирус: правозащитники обеспокоены репрессиями в РФ и других странах

Международная правозащитная организация Amnesty International считает, что власти стран Восточной Европы и Центральной Азии реагируют на пандемию COVID-19, пренебрегая правами человека.

Источник: заявление организации

Детали: Организация проанализировала проблемы и вызовы, возникшие в России, Казахстане, Узбекистане, Азербайджане, Беларуси, Украине, Киргизстане и др.

По мнению правозащитников, власти стран Восточной Европы и Центральной Азии часто прибегают к репрессивным мерам, чтобы подавить общественное недовольство.

Так, например, 6 апреля в Караколе, Кыргызстан, власть заварила двери целого многоквартирного дома, где живут десятки семей, после того, как один из жителей получил положительный тест на COVID-19. В Казахстане власти также применили карантин для жилых домов, заварив закрытые двери.

Amnesty International обращает внимание, что в России выписывают пациентов из больниц до завершения их лечения или отказываются принимать пациентов, например на плановое лечение рака, без официального подтверждения того, что у них нет COVID-19.

Вызывает обеспокоенность также закрытие ряда больниц и других медицинских учреждений в России на карантин после сообщения об инфицировании персонала и/или пациентов. Отмечается, что такие закрытия, особенно в сельской местности, могут привести к дальнейшему сокращению обеспечения адекватного медикаментозного лечения других болезней.

Как свидетельствуют видеодоказательства, в конце марта в Республике Чечня (РФ), полиция физически напала на людей, которые не носили защитные маски.

Фигурирует в докладе и Украина. Например приводится тот факт, что 18 апреля украинские военные закрыли единственный переход через мост в деревню Старомариевка на подконтрольной правительству территории, находящейся в зоне вооруженного конфликта на востоке Украины. Из-за этого 150 жителей села остались без доступа к продовольственным магазинам, медицинским услугам и иной помощи.

Указано, что после вмешательства гуманитарных организаций, 24 апреля жителям села было вновь разрешено переход в соседнее село, где они могли получить доступ к базовым сервисам.

Обращается внимание, что в Беларуси, Таджикистане и Туркменистане политические лидеры приуменьшали серьезность пандемии и пропагандировали лечение без подтвержденной эффективности.

Так в конце марта Александр Лукашенко заявил, что ежедневное потребление водки убивает вирус, как и посещение саун и спортивных занятий. Сегодня власти Беларуси не принимала никаких мер, чтобы обеспечить физическое дистанцирование.

Его туркменский коллега Гурбангулы Бердымухамедов, почти не противодействуя COVID-19, советовал жечь листья растения гармалы для предотвращения болезни.

Правозащитная организация разработала ряд рекомендаций, которые власти Украины и других стран должны учитывать во время борьбы с распространением эпидемии и преодолением последствий коронавируса.