Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Єврокомісія почала процедуру щодо порушення Польщею принципу незалежності суддів

Середа, 29 квітня 2020, 15:10

Єврокомісія розпочала провадження процедуру щодо порушення Польщею принципу незалежності суддів.

Як пише "Європейська правда", відповідне повідомлення розміщене на сайті Єврокомісії.

Європейська комісія розпочала процедуру щодо порушення, надіславши Польщі листа з формальним повідомленням щодо нового закону про судову систему від 20 грудня 2019 року, що набув чинності 14 лютого 2020 року.

"Новий закон щодо суддів підриває незалежність суддів Польщі та несумісний із переважаючою силою законодавства ЄС. Більш того, новий закон не дозволяє польським судам прямо застосовувати окремі норми законодавства ЄС щодо захисту незалежності суддів та посилатися на попередні рішення Європейського суду щодо таких питань… Окремі елементи нового закону порушують законодавство ЄС", - йдеться у повідомленні.  

Зокрема, Палаті з надзвичайного контролю та публічних справ Верховного суду Польщі надається виключна компетенція приймати рішення щодо питань, які стосуються незалежності судової системи. Це не дозволяє польським судам виконувати свій обов’язок щодо застосування права ЄС чи посилання на попередні рішення Європейського суду.  

ЄК зазначає, що новий закон розширює поняття дисциплінарного порушення і збільшує кількість справ, у яких зміст судових рішень може бути кваліфікований як дисциплінарне порушення. У зв’язку з цим, дисциплінарний режим може бути використаний для політичного контролю за змістом судових рішень.

Порушенням законодавства ЄС є також вимога до суддів розкривати специфічну інформацію про себе, не пов’язану з професійною діяльністю, що порушує право на повагу до приватного життя та захист персональних даних.

Уряд Польщі має два місяці, щоб дати відповідь на лист.

Нагадаємо, на початку місяця Європейська комісія відкрила справу проти Польщі з приводу порушення верховенства права в країні. 

На думку ЄК, "нова дисциплінарна система" підриває незалежність польських суддів, не надаючи необхідних гарантій для захисту їх від політичного контролю, як того вимагає Суд Євросоюзу.

Раніше вирок Європейського суду зобов’язав Польщу призупинити дію суперечливих положень закону про Верховний суд, які стосуються віку суддів.

Теми: ПольщаЄврокомісіясуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

Зеленський виступив на саміті, де вирішують долю переговорів про вступ України до ЄС

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

Усі новини...
Польща
Білоруські військові та ПВК "Вагнер" проведуть навчання біля кордонів Польщі
Польща погрожує "закрити" кордон з Україною, якщо ЄС не продовжить зернову заборону
Перевізників попередили про блокування одного з найбільших пунктів пропуску на кордоні з Польщею
Останні новини
14:09
По всій Україні знову тривога: злетів МіГ
14:04
Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%
13:57
В Україну прогнозують відлигу аж до Різдва 
13:51
Маск планує відкрити університет математично-технічного спрямування - Bloomberg
13:49
Сайт театру імені Франка не витримав навали охочих подивитися "Конотопську відьму"
13:38
Новий рік у СІЗО: суд продовжив арешт підозрюваному в держзраді Шуфричу
13:32
Зеленський виступив на саміті, де вирішують долю переговорів про вступ України до ЄС
13:27
В НСЗУ закликали українців скаржитися на неякісну медичну допомогу: куди звертатися
13:22
фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу
13:10
У Міноборони кажуть, що допустили до експлуатації в ЗСУ ще 13 різних боєприпасів
Усі новини...
Реклама: