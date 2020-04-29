Еврокомиссия начала процедуру о нарушении Польшей принципа независимости судей

Еврокомиссия начала производство по процедуре о нарушении Польшей принципа независимости судей.

Как пишет "Европейская правда", соответствующее сообщение размещено на сайте Еврокомиссии.

Европейская комиссия начала процедуру о нарушении, отправив Польше письмо с формальным уведомлением о новом законе о судебной системе от 20 декабря 2019 года, вступившего в силу 14 февраля 2020 года.

"Новый закон о судьях подрывает независимость судей Польши и несовместим с преобладающей силой законодательства ЕС. Более того, новый закон не позволяет польским судам прямо применять отдельные нормы законодательства ЕС по защите независимости судей и ссылаться на предыдущие решения Европейского суда по таким вопросам... Отдельные элементы нового закона нарушают законодательство ЕС", - говорится в сообщении.

В частности, Палате по чрезвычайному контролю и публичным делам Верховного суда Польши предоставляется исключительная компетенция принимать решения по вопросам, касающимся независимости судебной системы. Это не позволяет польским судам выполнять свой долг относительно применения права ЕС или ссылок на предыдущие решения Европейского суда.

ЕК отмечает, что новый закон расширяет понятие дисциплинарного нарушения и увеличивает количество дел, в которых содержание судебных решений может быть квалифицировано как дисциплинарное нарушение. В связи с этим дисциплинарный режим может быть использован для политического контроля за содержанием судебных решений.

Нарушением законодательства ЕС является также требование к судьям раскрывать специфическую информацию о себе, не связанную с профессиональной деятельностью, что нарушает право на уважение частной жизни и защиту персональных данных.

У правительства Польши есть два месяца, чтобы дать ответ на письмо.

Напомним, в начале месяца Европейская комиссия открыла дело против Польши по поводу нарушения верховенства права в стране.

По мнению ЕК, "новая дисциплинарная система" подрывает независимость польских судей, не предоставляя необходимых гарантий для защиты их от политического контроля, как того требует Суд Евросоюза.

Ранее приговор Европейского суда обязал Польшу приостановить действие спорных положений закона о Верховном суде, касающихся возраста судей.