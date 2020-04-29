Військовим продавали неякісний антисептик: СБУ накрила масштабне виробництво

Військова контррозвідка Служби безпеки України виявила на Київщині масштабне виготовлення та реалізацію неякісних та небезпечних для здоров’я антисептичних засобів, у тому числі для потреб Збройних Сил України.

Джерело: СБУ, Офіс генпрокурора

Деталі: Оперативники встановили, що приватний підприємець організував на території Київської області незаконне виготовлення антисептичних засобів. Частину з них він реалізовував через низку підконтрольних комерційних структур військовій частині ЗС України та державному підприємству МО України.

Правоохоронці зафіксували, що виробництво антисептиків відбувалось кустарним способом із використанням сировини сумнівного походження без дозвільних документів та контролю якості.

Під час обшуків вилучили понад 13 тонн спиртової суміші, зокрема етиловий спирт, антифриз, гліцерин. Також знайдено наклейки, пластикові ємності, дві печатки, антисептичний розчин та приблизно 30 тонн паливно-мастильних матеріалів невідомого походження.

У межах кримінального провадження за ст. 204 Кримінального кодексу України тривають експертизи контрафактного продукту, встановлюється джерело походження підакцизного товару та все коло осіб, причетних до оборудки.

Санкція статті Кримінального кодексу передбачає позбавленням волі на строк від 8 до 10 років з конфіскацією майна, з вилученням та знищенням незаконно виробленої або придбаної продукції, обладнання для її виготовлення.

Операція проводилась спільно зі Слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора.