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Военным продавали некачественный антисептик: СБУ накрыла масштабное производство

Среда, 29 апреля 2020, 15:13
Военным продавали некачественный антисептик: СБУ накрыла масштабное производство

Военная контрразведка Службы безопасности Украины обнаружила на Киевщине масштабное изготовление и реализацию некачественных и опасных для здоровья антисептических средств, в том числе для нужд Вооруженных Сил Украины.

Источник: СБУ, Офис генпрокурора

Детали: Оперативники установили, что частный предприниматель организовал на территории Киевской области незаконное изготовление антисептических средств. Часть из них он реализовывал через ряд подконтрольных коммерческих структур военной части ВС Украины и государственному предприятию МО Украины.

Правоохранители зафиксировали, что производство антисептиков происходило кустарным способом с использованием сырья сомнительного происхождения без разрешительных документов и контроля качества.

Во время обысков изъяли более 13 тонн спиртовой смеси, в частности этиловый спирт, антифриз, глицерин. Также найдены наклейки, пластиковые емкости, две печати, антисептический раствор и примерно 30 тонн горюче-смазочных материалов неизвестного происхождения.

В рамках уголовного производства по ст. 204 Уголовного кодекса Украины продолжаются экспертизы контрафактного продукта, устанавливается источник происхождения подакцизного товара и весь круг лиц, причастных к сделке.

Санкция статьи Уголовного кодекса предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 10 лет с конфискацией имущества, с изъятием и уничтожением незаконно произведенной или приобретенной продукции, оборудования для ее изготовления.

Операция проводилась совместно со Следственным управлением финансовых расследований Офиса крупных налогоплательщиков ГФС под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора.

Украинская правда
Темы: СБУ
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