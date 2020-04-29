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На Балі знайшли мертвим українське подружжя

Середа, 29 квітня 2020, 15:15
На Балі знайшли мертвим українське подружжя

Двох громадян України знайшли мертвими на острові Балі в Індонезії, у них взяли аналізи на захворювання COVID-19.

Джерело: Сoconuts bali, "Інтерфакс-Україна"

Про смерть українців повідомили індонезійські ЗМІ, цю інформацію підтвердив директор департаменту консульської служби міністерства закордонних справ Сергій Погорельцев.

Пряма мова Погорельцева: "Вчора департамент консульської служби МЗС отримав звернення громадянки України про те, що її батьки - українські громадяни - були знайдені мертвими в номері одного з готелів на острові Балі (Індонезія), де вони проживали.

За інформацією посольства України в Індонезії, місцева поліція підтвердила факт смерті наших співвітчизників і почала слідчі дії".

Деталі: За словами представника консульської служби, тіла померлих доставили в місцеву лікарню і зараз проводяться аналізи на наявність у померлих COVID-19.

Результатів аналізів очікують 3 травня. Погорельцев додав, що в разі негативного результату аналізів померлим проведуть аутопсію для встановлення причин смерті.

Він зазначив, що посольство працює над організацією репатріації померлих.

Індонезійські ЗМІ повідомляють, що тіла українців дезінфікували перед переміщенням до медзакладу. Їх евакуювали за протоколом COVID-19.

Начальник місцевої поліції зазначив, що на тілах померлих не знайшли ніяких ознак насилля. Їх виявили на підлозі готельного номеру без ознак життя.

Українська правда
Теми: ІндонезіяукраїнцікоронавірусCovid-2019
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