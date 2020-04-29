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На Бали нашли мертвой украинскую семью

Среда, 29 апреля 2020, 15:15
На Бали нашли мертвой украинскую семью

Двух граждан Украины нашли мертвыми на острове Бали в Индонезии, у них взяли анализы на заболевание COVID-19.

Источник: Сoconuts bali, "Интерфакс-Украина"

О смерти украинцев сообщили индонезийские СМИ, эту информацию подтвердил директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Сергей Погорельцев.

Прямая речь Погорельцева: "Вчера департамент консульской службы МИД получил обращение гражданки Украины о том, что ее родители - украинские граждане - были найдены мертвыми в номере одной из гостиниц на острове Бали (Индонезия), где они проживали.

По информации посольства Украины в Индонезии, местная полиция подтвердила факт смерти наших соотечественников и начала следственные действия".

Детали: По словам представителя консульской службы, тела умерших доставили в местную больницу и сейчас проводятся анализы на наличие у умерших COVID-19.

Результаты анализов ожидают 3 мая. Погорельцев добавил, что в случае отрицательного результата анализов умершим проведут аутопсию для установления причин смерти.

Он отметил, что посольство работает над организацией репатриации умерших.

Индонезийские СМИ сообщают, что тела украинцев дезинфицировали перед перемещением в медучреждение. Их эвакуировали по протоколу COVID-19.

Начальник местной полиции отметил, что на телах умерших не нашли никаких признаков насилия. Их обнаружили на полу гостиничного номера без признаков жизни.

Украинская правда

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Темы: ИндонезияукраинцыкоронавирусCovid-2019
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