Зеленський вигуком відреагував на народження сина у Джонсона

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Середа, 29 квітня 2020, 15:25

Президент Володимир Зеленський привітав прем’єра Британії Бориса Джонсона із народженням сина.

Джерело: Twitter Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Oh boy, it's a boy! Congratulations and best wishes from #Ukraine to @BorisJohnson. Hope the mother and the newborn are happy and feeling well". (Боже, це хлопчик! Вітаємо та найкращі побажання від України Борису Джонсону. Сподіваюся, що мати і новонароджений щасливі і почувають себе добре – ред.)".

Що цьому передувало:

У середу прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та його наречена Керрі Сімондс стали батьками. У пари народився син.

Українська правда
Теми: Зеленський Британія


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