Зеленский возгласом отреагировал на рождение сына у Джонсона

Президент Владимир Зеленский поздравил премьера Великобритании Бориса Джонсона с рождением сына.

Источник: Twitter Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Oh boy, it's a boy! Congratulations and best wishes from #Ukraine to @BorisJohnson. Hope the mother and the newborn are happy and feeling well. (Боже, это мальчик! Поздравляем и наилучшие пожелания от Украины Борису Джонсону. Надеюсь, что мать и новорожденный счастливы и чувствуют себя хорошо - ред.)".

