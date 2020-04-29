Швидка зі сп’янілим водієм без прав потрапила в ДТП під Києвом – поліція

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Середа, 29 квітня 2020, 16:43

На трасі під Києвом швидка, за кермом якої був водій з ознаками сп’яніння, зіткнувся із автомобілем Volkswagen.

Джерело: Facebook патрульної поліції Київської області

Дослівно: "По прибуттю на 91 км автодороги Київ – Харків – Довжанський інспектори з'ясували, що автомобіль швидкої медичної допомоги Peugeot під час виїзду з другорядної дороги, не надав перевагу в русі водієві Volkswagen LT35, який рухався головною дорогою. В результаті цього сталося зіткнення.

Внаслідок автопригоди два фельдшери швидкої отримали травми. Потерпілих шпиталізували до лікарні".

Деталі: Подія сталася близько 12 години дня у середу. В поліції вказали, що під час спілкування у водія автомобіля швидкої виявили явні ознаки алкогольного сп’яніння та на додачу останній не мав при собі посвідчення водія.

 
 

Українська правда
Теми: ДТП поліція


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