Скорая с пьяным водителем без прав попала в ДТП под Киевом – полиция

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Среда, 29 апреля 2020, 16:43

На трассе под Киевом скорая, за рулем которой был водитель с признаками опьянения, столкнулся с автомобилем Volkswagen.

Источник: Facebook патрульной полиции Киевской области

Дословно: "По прибытию на 91 км автодороги Киев - Харьков - Довжанский инспекторы выяснили, что автомобиль скорой медицинской помощи Peugeot во время выезда со второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении водителю Volkswagen LT35, который двигался по главной дороге. В результате этого произошло столкновение.

Вследствие ДТП два фельдшера скорой получили травмы. Пострадавших госпитализировали в больницу".

Детали: Происшествие случилось около 12:00 дня в среду. В полиции отметили, что во время общения в водителя автомобиля скорой обнаружили явные признаки алкогольного опьянения и вдобавок последний не имел при себе водительского удостоверения.

 

Украинская правда
Темы: ДТП полиция


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