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Києву не вистачає лабораторій для тестування COVID-19 – представник міськради

Середа, 29 квітня 2020, 16:55
Києву не вистачає лабораторій для тестування COVID-19 – представник міськради

Столичні лабораторії не справляються із обробкою аналізів для тестування COVID-19, тому у Києві потрібно відкривати нові лабораторії.

Джерело: брифінг глави комісії Київської міськради з питань охорони здоров'я Олега Гелевея  

Пряма мова: "Наші лабораторії вже не справляються. Центральна лабораторія міста Києва, згідно з усіма нормами, повинна надавати результати тестів протягом 48 годин.

Так от, уже не поодинокі випадки, коли результати тестів видають через три-чотири доби, тому ми наголошуємо про те, що потрібно, як і збільшити кількість самих тестів, так і відкривати ще лабораторії для визначення захворювань на коронавірус".

Деталі: За його словами, українська влада на 10 днів запізнюється із заходами боротьби із коронавірусом.

Він заявив, що в Україні відносно високий відсоток хворих на COVID-19 медиків.

Також, за його словами, Києву катастрофічно не вистачає ПЛР-тестів.

Водночас, він зазначив, що Київ готовий до атаки коронавірусної інфекції.

Гелевей повідомив, що у столиці є 1400 ліжко-місць для прийняття хворих на коронавірус, наразі на стаціонарному лікуванні в київських лікарнях перебуває 199 хворих COVID-19, всього у Києві захворіло 1341 осіб.

Глава комісії додав, що у Києві лікарі лише трьох інфекційних лікарень (4,9 та Олександрівської лікарні), які борються з коронавірусом, отримали доплати, а всі інші - ні. Це пов'язано із другим етапом медреформи.

Він додав, що медики інших лікарень обурюються, тому що працюють у таких же умовах, але не отримали за це ні копійки.

Крім того, його дивує, що медикам екстреної цілодобової медичної допомоги (швидкі), на відміну від мобільних бригад, які працюють лише вдень, не видали тестів на коронавірус і навіть, коли вони виїжджають на виклик пов'язаний з вірусом, то не мають чим робити тест. 

Тим часом у МОЗ повідомили, що кошти на 300% доплати медикам, які лікують пацієнтів з COVID-19, виділені і вже у регіонах.

Заступниця міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова заявила, що медична субвенція у розмірі 552,8 млн грн переказана на місця 16 квітня.

Кошти виділено на основі даних від обласних департаментів охорони здоров’я, які проводили підрахунок медичних працівників, котрі лікують хворих на COVID-19.

Повідомляється, що додатково МОЗ виділило регіонам 241,8 млн грн, які раніше були заплановані на останній квартал 2020 року: "Ці кошти надійдуть у регіони найближчим часом".

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: КиївкоронавірусCovid-2019
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