Киеву не хватает лабораторий для тестирования COVID-19 – представитель горсовета

Столичные лаборатории не справляются с обработкой анализов для тестирования COVID-19, поэтому в Киеве нужно открывать новые лаборатории.

Источник: брифинг главы комиссии Киевского горсовета по вопросам здравоохранения Олега Гелевея

Прямая речь: "Наши лаборатории уже не справляются. Центральная лаборатория города Киева, согласно всем нормам, должна предоставлять результаты тестов в течение 48 часов.

Так вот, уже не единичны случаи, когда результаты тестов выдают через трое-четверо суток, поэтому мы подчеркиваем то, что нужно, как увеличить количество самих тестов, так и открывать еще лаборатории для определения заболеваний коронавирусом".

Детали: По его словам, украинская власть на 10 дней запаздывает с мерами борьбы с коронавирусом.

Он заявил, что в Украине относительно высокий процент больных COVID-19 медиков.

Также, по его словам, Киеву катастрофически не хватает ПЦР-тестов.

Вместе с тем он отметил, что Киев готов к атаке коронавирусной инфекции.

Гелевей сообщил, что в столице есть 1400 койко-мест для принятия больных на коронавирус, пока на стационарном лечении в киевских больницах находится 199 больных COVID-19, всего в Киеве заболело 1341 человек.

Глава комиссии добавил, что в Киеве врачи лишь трех инфекционных больниц (4,9 и Александровской больницы), которые борются с коронавируса, получили доплаты, а все остальные - нет. Это связано со вторым этапом медреформы.

Он добавил, что медики других больниц возмущаются, потому что работают в таких же условиях, но не получили за это ни копейки.

Кроме того, его удивляет, что медикам экстренной круглосуточной медицинской помощи (быстрые), в отличие от мобильных бригад, которые работают только днем, не выдали тестов на коронавирус и даже когда они выезжают на вызов связанный с вирусом, то им нечем делать тест.