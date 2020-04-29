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Масштабне розкрадання лісу викрила СБУ на Закарпатті

Середа, 29 квітня 2020, 17:32
Масштабне розкрадання лісу викрила СБУ на Закарпатті

Служба безпеки України викрила і блокувала схему масштабного розкрадання державних лісових ресурсів у Закарпатській області.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: За попередніми оцінками, незаконна вирубка лісу завдала державі збитків на майже 14 мільйонів гривень.

Правоохоронці встановили причетність службових осіб держпідприємства "Хустське лісодослідницьке господарство" та Ужанського національного природного парку до масштабних вирубок лісу на ввірених їм територіях лісового фонду.

Під час обшуків вдома та на робочих місцях фігурантів справи правоохоронці вилучили речові та документальні докази вирубок.

Оперативники спецслужби також блокували незаконну діяльність службовців державного підприємства "Брустурянське лісомисливське господарство". Керівник підприємства незаконно змінив межі земельних ділянок, що призвело до виведення з державної власності земель площею у майже 6 гектарів.

Українська правда
Теми: СБУЗакарпаття
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