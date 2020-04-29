Масштабное хищение леса разоблачила СБУ на Закарпатье

Служба безопасности Украины разоблачила и блокировала схему масштабного хищения государственных лесных ресурсов в Закарпатской области.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: По предварительным оценкам, незаконная вырубка леса нанесла государству ущерб почти 14 млн гривен.

Правоохранители установили причастность должностных лиц госпредприятия "Хустское лесоисследовательское хозяйство" и Ужанского национального природного парка в масштабных вырубках леса на вверенных им территориях лесного фонда.

Во время обысков дома и на рабочих местах фигурантов дела правоохранители изъяли вещественные и документальные доказательства вырубок.

Оперативники спецслужбы также блокировали незаконную деятельность служащих государственного предприятия "Брустурянское лесоохотничье хозяйство". Руководитель предприятия незаконно изменил границы земельных участков, что привело к выводу из государственной собственности земель площадью почти 6 гектаров.