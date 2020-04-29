Інфікована COVID-19 українка народила здорового малюка
У Дніпропетровській обласній клінічній лікарні ім. Мечнікова інфікована CОVID-19 жінка народила здорову дитину.
Джерело: головлікар медзакладу Сергій Риженко в Facebook
Пряма мова: "Дуже радісна новина сьогодні. О другій годині ночі в Мечнікова народився хлопчик з рідкісним українським ім'ям Самуїл.
Маму до нас доставили з позитивним ПЛР-тестом коронавирусної інфекції. Хлопчик абсолютно здоровий - 3,5 кг, 54 см. Це для всіх нас, лікарів і медсестер, велика радість".
Деталі: Риженко закликав всі жінок, які найближчим часом планують народжувати з діагностованим COVID-19, не переживати.