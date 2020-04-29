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Инфицированная CОVID-19 украинка родила здорового малыша

Среда, 29 апреля 2020, 17:51
Инфицированная CОVID-19 украинка родила здорового малыша

В Днепропетровской областной клинической больнице им. Мечникова инфицированная CОVID-19 женщина родила здорового ребенка.

Источник: главврач больницы Сергей Рыженко в Facebook

Прямая речь: "Очень радостная новость сегодня. В два часа ночи в Мечникова родился мальчик с редким украинским именем Самуил.

Маму к нам доставили с позитивным ПЦР-тестом коронавирусной инфекции. Мальчик абсолютно здоров – 3,5 кг, 54 см. Это для всех нас, врачей и медсестер, большая радость".

Детали: Рыженко призвал все женщин, которые в ближайшее время планируют рожать с диагностированным COVID-19, не переживать.

Украинская правда
Темы: коронавирусДнепр
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