ЄС виділяє Західним Балканам 3,3 млрд євро на відновлення економіки

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Середа, 29 квітня 2020, 19:07

Європейська комісія оголосила про виділення понад 3,3 млрд євро фінансової допомоги країнам Західних Балкан з метою підтримати їх в умовах боротьби проти пандемії коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті ЄК.

"Цей пакет спрямований на задоволення термінових санітарних потреб і на гуманітарні потреби, що виникають у зв'язку з пандемією COVID-19, а також на допомогу в соціальному і економічному відновленні", - йдеться в заяві.

Пакет фінансової підтримки включає перерозподіл з Інструменту з надання допомоги перед вступом 38 млн. євро для негайної підтримки сектора охорони здоров'я, зокрема, шляхом надання необхідних предметів для порятунку життів, таких як засоби індивідуального захисту, маски і апарати штучної вентиляції легенів.

389 млн. євро спрямують на потреби в соціально-економічному відновленні і 455 млн. євро для відновлення економіки в тісній співпраці з міжнародними фінансовими інститутами.

У пакет також входить пропозицію про надання макрофінансової допомоги на суму 750 мільйонів євро і пакет допомоги Європейського інвестиційного банку на суму 1,7 мільярда євро.

ЄС також надає негайну гуманітарну допомогу вразливим біженцям і мігрантам на суму 4,5 млн. євро і 8 млн. євро для задоволення нагальних потреб в таборах мігрантів по всьому регіону.

Теми: ЄС економіка


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