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ЕС выделяет Западным Балканам 3,3 млрд евро на восстановление экономики

Среда, 29 апреля 2020, 19:07

Европейская комиссия объявила о выделении более 3,3 млрд евро финансовой помощи странам Западных Балкан с целью поддержать их в условиях борьбы против пандемии коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте ЕК.

"Этот пакет направлен на удовлетворение срочных санитарных потребностей и на гуманитарные нужды, возникающие в связи с пандемией COVID-19, а также на помощь в социальном и экономическом восстановлении", - говорится в заявлении.

Пакет финансовой поддержки включает перераспределение из Инструмента по оказанию помощи перед вступлением 38 млн. евро для немедленной поддержки сектора здравоохранения, в частности, путем предоставления необходимых предметов для спасения жизней, таких как средства индивидуальной защиты, маски и аппараты искусственной вентиляции легких.

389 млн. евро направят на потребности в социально-экономическом восстановлении и 455 млн. евро для восстановления экономики в тесном сотрудничестве с международными финансовыми институтами.

В пакет также входит предложение о предоставлении макрофинансовой помощи на сумму 750 миллионов евро и пакет помощи Европейского инвестиционного банка на сумму 1,7 миллиарда евро.

ЕС также оказывает немедленную гуманитарную помощь уязвимым беженцам и мигрантам на сумму 4,5 млн. евро и 8 млн. евро для удовлетворения насущных потребностей в лагерях мигрантов по всему региону.

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Темы: ЕСэкономика
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