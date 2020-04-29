СБУ підозрює ексдепутата на розкраданні надр на 204 мільйони

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Середа, 29 квітня 2020, 19:23

Колишній депутат Житомирської міської ради та директор місцевого підприємства під виглядом робіт зі створення водойми для рибогосподарських потреб розпочали самовільний видобуток піску.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Зловмисники вели "роботи" на п’яти земельних ділянках площею 9,3 гектара. Незаконно видобутий пісок вони продавали за готівку фізичним особам та підприємствам Житомира і Коростишівського району.

Ініційовані СБУ інженерно-екологічні експертизи засвідчили, що ділки встигли видобути 840 тисяч кубічних метрів піску на 182 мільйони гривень, а самовільною розробкою надр завдали збитки державі ще на 204 мільйони гривень.

Українська правда
Теми: СБУ Житомир


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