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СБУ підозрює ексдепутата на розкраданні надр на 204 мільйони

Середа, 29 квітня 2020, 19:23
СБУ підозрює ексдепутата на розкраданні надр на 204 мільйони

Колишній депутат Житомирської міської ради та директор місцевого підприємства під виглядом робіт зі створення водойми для рибогосподарських потреб розпочали самовільний видобуток піску.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Зловмисники вели "роботи" на п’яти земельних ділянках площею 9,3 гектара. Незаконно видобутий пісок вони продавали за готівку фізичним особам та підприємствам Житомира і Коростишівського району.

Ініційовані СБУ інженерно-екологічні експертизи засвідчили, що ділки встигли видобути 840 тисяч кубічних метрів піску на 182 мільйони гривень, а самовільною розробкою надр завдали збитки державі ще на 204 мільйони гривень.

Українська правда

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Теми: СБУЖитомир
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