СБУ подозревает экс-депутата на хищении недр на 204 миллионов

767 просмотров
Среда, 29 апреля 2020, 19:23

Бывший депутат Житомирского городского совета и директор местного предприятия под видом работ по созданию водоема для рыбохозяйственных нужд начали самовольная добыча песка.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Злоумышленники вели "работы" на пяти земельных участках площадью 9,3 гектара. Незаконно добытый песок продавали за наличные физическим лицам, предприятиям Житомира и Коростышевского района.

Инициированные СБУ инженерно-экологические экспертизы показали, что дельцы успели добыть 840 тысяч кубических метров песка на 182 миллиона гривен, а самовольной разработкой недр нанесли убытки государству еще на 204 миллиона гривен.

Украинская правда
Темы: СБУ Житомир


powered by lun.ua
Материалы по теме
Масштабное хищение леса разоблачила СБУ на Закарпатье 29 апреля 2020, 17:32
Военным продавали некачественный антисептик: СБУ накрыла масштабное производство 29 апреля 2020, 15:13
СБУ помешала вывезти тысячи масок из Украины 28 апреля 2020, 19:03
Все новости
Главные новости
У Зеленского объяснили, как маски с "Мрии" попали в "Эпицентр" Гереги
Кабмин назначил нового главу налоговой: что о нем известно
На Бали нашли мертвой украинскую семью
Нардеп Герега написал письма Кличко и депутатам с предложением купить маски в "Эпицентре"
Все новости
тест

Какого домашнего любимца вам лучше завести?

Фото

Он в маске! Интересное фото астероида, который приближается к Земле

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!