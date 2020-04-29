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У Зеленського ще рахують, скільки коштуватиме нова державна авіакомпанія

Середа, 29 квітня 2020, 20:59
У Зеленського ще рахують, скільки коштуватиме нова державна авіакомпанія

В Офісі президента ведуть підрахунки, у скільки обійдеться створення нової  державної авіакомпанії.

Джерело: Офіс президента, який цитує заступника керівника ОП Кирила Тимошенка

Тимошенко уточнив, що наразі тривають підрахунки вартості створення державного авіаперевізника, а 28 квітня, на нараді з президентом учасники робочої групи обговорювали підходи до запуску такої авіакомпанії.

Пряма мова Тимошенка: "Наразі йде бюджетування. Ми вийдемо з комунікацією. Презентуємо саму авіакомпанію, підхід до роботи. І всі дізнаються вартість її створення",

"Антоновські літаки можуть легко обслуговувати всі регіональні рейси, які є в Україні між містами, і (рейси. – Ред.) в найближчі країни. У будь-якому разі "Антонов" – це підприємство, воно теж бере якісь ресурси. Але краще за ці ресурси ми зробимо замовлення, створимо авіакомпанію. Вони будуть працювати, виробляти літаки. Авіакомпанія перевозитиме людей".

Передісторія:

22 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що хоче створити державну сучасну авіакомпанію, яка буде мати український авіапарк.

Українська правда
Теми: Зеленськийавіа
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