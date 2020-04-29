У Зеленского еще считают, сколько будет стоить новая государственная авиакомпания

В Офисе президента ведут подсчеты, во сколько обойдется создание новой государственной авиакомпании.

Источник: Офис президента, который цитирует заместителя руководителя ОП Кирилла Тимошенко

Тимошенко уточнил, что продолжаются подсчеты стоимости создания государственного авиаперевозчика, а 28 апреля, на совещании с президентом участники рабочей группы обсуждали подходы к запуску такой авиакомпании.

Прямая речь Тимошенко: "Сейчас идет бюджетирование. Мы выйдем с коммуникацией. Представляем самую авиакомпанию, подход к работе. И все узнают стоимость ее создания".

"Антоновские самолеты могут легко обслуживать все региональные рейсы, которые есть в Украине между городами, и (рейсы - ред.) в ближайшие страны. В любом случае "Антонов" - это предприятие, оно тоже берет какие-то ресурсы. Но лучше эти ресурсы мы сделаем заказ, создадим авиакомпанию. Они будут работать, производить самолеты. Авиакомпания перевозить людей".

Предыстория: