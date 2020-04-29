Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кіпр почне виходити з карантину з 4 травня

Середа, 29 квітня 2020, 21:12

Президент Кіпру Нікос Анастасіадес оголосив про поступове ослаблення з 4 травня обмежувальних заходів, введених для боротьби з поширенням коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Cyprus Mail.

Анастасіадес заявив, що будівельна галузь, суміжні галузі і роздрібні підприємства, за винятком торговельних центрів і великих магазинів, будуть знову працювати.

"Досягнутий прогрес дозволяє нам розпочати перший етап пом'якшення заходів. Подальший прогрес залежить від поведінки всіх нас", - сказав президент.

За його словами, комендантська година для нічного пересування залишиться чинною

На острові зареєстровано 843 випадків COVID-19 і 15 смертей.

Нагадаємо, Греція також оголосила про початок 4 травня першого етапу виходу з карантину.  Буде дозволено відкрити невеликі роздрібні магазини і перукарні. Також буде скасована система SMS для виходу за межі будинку.

Наступного понеділка також буде знято обмеження на пересування в межах префектури проживання, але не за її межами.

Теми: карантинкоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

Зеленський виступив на саміті, де вирішують долю переговорів про вступ України до ЄС

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

Усі новини...
карантин
Кабмін продовжив до липня карантин через COVID-19
У Китаї масові протести проти влади Сі Цзіньпіна через ковідний локдаун
Кабмін продовжив карантин в Україні до кінця року
Останні новини
14:09
По всій Україні знову тривога: злетів МіГ
14:04
Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%
13:57
В Україну прогнозують відлигу аж до Різдва 
13:51
Маск планує відкрити університет математично-технічного спрямування - Bloomberg
13:49
Сайт театру імені Франка не витримав навали охочих подивитися "Конотопську відьму"
13:38
Новий рік у СІЗО: суд продовжив арешт підозрюваному в держзраді Шуфричу
13:32
Зеленський виступив на саміті, де вирішують долю переговорів про вступ України до ЄС
13:27
В НСЗУ закликали українців скаржитися на неякісну медичну допомогу: куди звертатися
13:22
фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу
13:10
У Міноборони кажуть, що допустили до експлуатації в ЗСУ ще 13 різних боєприпасів
Усі новини...
Реклама: