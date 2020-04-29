Кіпр почне виходити з карантину з 4 травня
Президент Кіпру Нікос Анастасіадес оголосив про поступове ослаблення з 4 травня обмежувальних заходів, введених для боротьби з поширенням коронавірусу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Cyprus Mail.
Анастасіадес заявив, що будівельна галузь, суміжні галузі і роздрібні підприємства, за винятком торговельних центрів і великих магазинів, будуть знову працювати.
"Досягнутий прогрес дозволяє нам розпочати перший етап пом'якшення заходів. Подальший прогрес залежить від поведінки всіх нас", - сказав президент.
За його словами, комендантська година для нічного пересування залишиться чинною
На острові зареєстровано 843 випадків COVID-19 і 15 смертей.
Нагадаємо, Греція також оголосила про початок 4 травня першого етапу виходу з карантину. Буде дозволено відкрити невеликі роздрібні магазини і перукарні. Також буде скасована система SMS для виходу за межі будинку.
Наступного понеділка також буде знято обмеження на пересування в межах префектури проживання, але не за її межами.