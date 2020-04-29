Кипр начнет выходить из карантина 4 мая

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Среда, 29 апреля 2020, 21:12

Президент Кипра Никос Анастасиадес объявил о постепенном ослаблении с 4 мая ограничительных мер, введенных для борьбы с распространением коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Cyprus Mail.

Анастасиадес заявил, что строительная отрасль, смежные отрасли и розничные предприятия, за исключением торговых центров и крупных магазинов, будут вновь работать.

"Достигнутый прогресс позволяет нам начать первый этап смягчения мер. Дальнейший прогресс зависит от поведения всех нас", - сказал президент.

По его словам, комендантский час для ночного передвижения останется в силе.

На острове зарегистрировано 843 случая COVID-19 и 15 смертей.

Напомним, Греция также объявила о начале 4 мая первого этапа выхода из карантина. Будет разрешено открыть небольшие розничные магазины и парикмахерские. Также будет отменена система SMS для выхода за пределы дома.

В следующий понедельник также будут сняты ограничения на передвижение в пределах префектуры проживания, но не за ее пределами.

Темы: карантин коронавирус


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