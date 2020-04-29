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У Канаді зафіксували зниження темпу поширення коронавірусу

Середа, 29 квітня 2020, 22:52
У Канаді зафіксували зниження темпу поширення коронавірусу

Темп поширення COVID-19 у Канаді знижується, але скасовувати обмежувальні заходи ще зарано.

Джерело: прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час пресконференції, якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова Трюдо: "Запроваджені досі заходи працюють. У багатьох регіонах країни крива зростання рівня захворюваності вирівнялася, але ми ще не вийшли з кризи. Якщо ми скасуємо обмежувальні заходи зарано, то можемо швидко втратити досягнутий прогрес".

Деталі: Він наголосив, що усім слід "бути дуже обачними", і додав, що всі рівні влади в країні об’єдналися для досягнення спільної перемоги.

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Теми: Канадакоронавірус
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