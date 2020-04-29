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В Канаде зафиксировали снижение темпа распространения коронавируса

Среда, 29 апреля 2020, 22:52
В Канаде зафиксировали снижение темпа распространения коронавируса

Темп распространения COVID-19 в Канаде снижается, но отменять ограничительные меры еще рано.

Источник: премьер-министр Канады Джастин Трюдо на пресс-конференции, которого цитирует "Укринформ"

Прямая речь Трюдо: "Установленные до сих пор меры работают. Во многих регионах страны кривая роста уровня заболеваемости выровнялась, но мы еще не вышли из кризиса. Если мы отменим ограничительные меры рано, то можем быстро потерять достигнутый прогресс".

Детали: Он отметил, что всем следует "быть очень осторожными", и добавил, что все уровни власти в стране объединились для достижения общей победы.

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Темы: Канадакоронавирус
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