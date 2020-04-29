На Буковині померли вже троє медиків від COVID-19

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Середа, 29 квітня 2020, 23:17

У Чернівецькій області померли троє медичних працівників, у яких підтвердили коронавірус.

Джерело: директор департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА Олег Чорний, якого цитує місцеве агентство "АСС"

Пряма мова Чорного: "На сьогодні у нас в області підтвердили 264 випадки захворювання на коронавірус серед медичних працівників. Сюди входять і лікарі, і медсестри, і санітарки тощо. На жаль, маємо три факти смерті серед медичних працівників. Усі вони, крім COVID-19, мали також супутні хвороби".

Деталі: Він зазначив, що найбільше медпрацівників захворіли із Хотинської районної лікарні та Чернівецької обласної клінічної лікарні – 54 та 53 особи відповідно. У Чернівецькій міській лікарні №1 є 21 підтверджений випадок, ще 24 медпрацівники захворіли з обласного центру екстренної медичної допомоги. По інших лікарнях по 10 і менше хворих медпрацівників.

За результатами епідеміологічних розслідувань близько половини із підтверджених випадків захворювання медпрацівників сталося під час надання медичної допомоги. Решта медиків захворіли не на робочому місці.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Нагадаємо: Станом на 29 квітня в Чернівецькій області зафіксували 1489 заражень. З них 97 вилікувалися, а 36 померли.

Теми: коронавірус епідемія Чернівецька область


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