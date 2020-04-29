На Буковине умерли уже трое медиков от COVID-19

В Черновицкой области умерли трое медицинских работников, у которых подтвердили коронавирус.

Источник: директор департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Олег Черный, которого цитирует местное агентство "АСС"

Прямая речь Черного: "На сегодня у нас в области подтвердили 264 случая заболевания коронавирусом среди медицинских работников. Сюда входят и врачи, и медсестры, и санитарки, и др. К сожалению, имеем три факта смерти среди медицинских работников. Все они, кроме COVID-19, имели также сопутствующие болезни".

Детали: Он отметил, что больше медработников заболели с Хотинской районной больницы и Черновицкой областной клинической больнице - 54 и 53 человека соответственно. В Черновицкой городской больницы №1 есть 21 подтвержденный случай, еще 24 медработника заболели из областного центра экстренной медицинской помощи. По другим больницам по 10 и меньше больных медработников.

По результатам эпидемиологических расследований около половины из подтвержденных случаев заболевания медработников произошло во время оказания медицинской помощи. Остальные медики заболели не на рабочем месте.

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Напомним: По состоянию на 29 апреля в Черновицкой области зафиксировали 1489 заражений. Из них 97 вылечились, а 36 умерли.