Автоматика вимкнула блок на Рівненській АЕС – Герус

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Середа, 29 квітня 2020, 23:46

29 квітня о 20:05 після спрацювання автоматики від мережі був відключений атомний блок №3 Рівненської АЕС потужністю 1000 МВт.

Джерело: голова енергетичного комітету парламенту Андрій Герус у Facebook

Пряма мова Геруса: "Загальна потужність працюючих блоків Енергоатому впала до 7300 МВт. Ще декілька місяців тому в Україні працювали блоки АЕС загальною потужністю 11 400 МВт, що на 56% більше, аніж зараз".

Деталі: Він зазначив, що непрацюючі блоки "Енергоатому" будуть заміщені блоками вугільних електростанцій.

Що було раніше: екснардеп і член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко повідомляв, що в.о. міністра енергетики Ольга Буславець ініціює зупинку трьох блоків АЕС, потужністю 3000 МВт і зменшення виробництва ще на 5 блоках.

За його словами, після таких ініціатив Буславець практично втратила шанси бути затвердженою в парламенті. Також проти такої масштабної зупинки АЕС виступає Герус.

Українська правда
Теми: АЕС Рівненська область


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