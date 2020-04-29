Автоматика отключила блок на Ровенской АЭС – Герус

29 апреля в 20:05 после срабатывания автоматики от сети был отключен атомный блок №3 Ровенской АЭС мощностью 1000 МВт.

Источник: глава энергетического комитета парламента Андрей Герус в Facebook

Прямая речь Геруса: "Общая мощность работающих блоков Энергоатома упала до 7300 МВт. Еще несколько месяцев назад в Украине работали блоки АЭС общей мощностью 11400 МВт, что на 56% больше, чем сейчас".

Детали: Он отметил, что неработающие блоки "Энергоатома" будут замещены блоками угольных электростанций.

Что было раньше: экс-нардеп и член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко сообщал, что и.о. министра энергетики Ольга Буславец инициирует остановку трех блоков АЭС мощностью 3000 МВт и уменьшение производства еще на 5 блоках.

По его словам, после таких инициатив Буславец практически потеряла шансы быть утвержденной в парламенте. Также против такой масштабной остановки АЭС выступает Герус.