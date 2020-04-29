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На Тернопільщині від COVID-19 помер фельдшер швидкої

Середа, 29 квітня 2020, 23:58
На Тернопільщині від COVID-19 помер фельдшер швидкої

У Монастириському районі пішов з життя інфікований коронавірусом чоловік, який працював на швидкій.

Джерело: заступник голови РДА Павло Дронь у Facebook

Пряма мова Дроня: На жаль, констатуємо третю летальність у районі. Вранці пішов з життя Володимир Лисенко, 68 років, з села Красіїв, працював фельдшером швидкої допомоги в селі Устя-Зелене, інфікований COVID-19, перебував у шпиталі з 12 квітня у важкому стані.

До інфікованості мав супутню патологію – хронічне обструктивне захворювання легень з астматичним компонентом. Постійно перебував на апараті штучної вентиляції легень. Стан погіршувався. В неділю застосували дорогий німецький препарат "Актемра" для лікування ревматоїдних артритів, але врятувати хворого не судилося".

Деталі: Наразі у районі нарахували 177 заражень.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Українська правда

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Теми: Тернопільська областькоронавірусепідемія
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