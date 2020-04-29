На Тернопольщине от COVID-19 умер фельдшер скорой

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Среда, 29 апреля 2020, 23:58

В Монастыриском районе ушел из жизни инфицированный коронавирусом человек, который работал на скорой.

Источник: заместитель председателя РГА Павел Дронь в Facebook

Прямая речь Дроня: К сожалению, констатируем третью летальность в районе. Утром ушел из жизни Владими Лысенко, 68 лет, из села Красеев, работал фельдшером скорой помощи в селе Устье-Зеленое, инфицированный COVID-19, находился в госпитале с 12 апреля в тяжелом состоянии.

К инфицированности имел сопутствующую патологию - хроническое обструктивное заболевание легких с астматическим компонентом. Постоянно находился на аппарате искусственной вентиляции легких. Состояние ухудшалось. В воскресенье применили дорогой немецкий препарат "Актемра" для лечения ревматоидных артритов, но спасти больного не суждено".

Детали: Сейчас в районе насчитали 177 заражений.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Украинская правда
Темы: Тернопольская область коронавирус эпидемия


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