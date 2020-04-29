Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Тернопольщине от COVID-19 умер фельдшер скорой

Среда, 29 апреля 2020, 23:58
На Тернопольщине от COVID-19 умер фельдшер скорой

В Монастыриском районе ушел из жизни инфицированный коронавирусом человек, который работал на скорой.

Источник: заместитель председателя РГА Павел Дронь в Facebook

Прямая речь Дроня: К сожалению, констатируем третью летальность в районе. Утром ушел из жизни Владими Лысенко, 68 лет, из села Красеев, работал фельдшером скорой помощи в селе Устье-Зеленое, инфицированный COVID-19, находился в госпитале с 12 апреля в тяжелом состоянии.

К инфицированности имел сопутствующую патологию - хроническое обструктивное заболевание легких с астматическим компонентом. Постоянно находился на аппарате искусственной вентиляции легких. Состояние ухудшалось. В воскресенье применили дорогой немецкий препарат "Актемра" для лечения ревматоидных артритов, но спасти больного не суждено".

Детали: Сейчас в районе насчитали 177 заражений.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Тернопольская областькоронавирусэпидемия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
Тернопольская область
На Тернопольщине и Львовщине работала ПВО
САП просит увеличить залог главе Тернопольского облсовета и отстранить его
Главу Тернопольского облсовета освободили из-под стражи после внесения залога
Последние новости
10:43
В оккупированном Токмаке раздались взрывы
10:31
Исландия присоединяется к двум коалициям в поддержку Украины
10:16
Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров
10:07
фотоЗаглянуть в глубину мозга: 8 новых изображений от нейробиологов
10:01
Боррель опасается победы правых популистов на выборах в Европарламент
09:46
фото"Пес рыжий, как папина борода". История мальчика, что потерял отца, но нашел друга в его память
09:45
Вооруженные силы 81 раз за сутки вступили в бой с оккупантами - Генштаб
09:33
Премьер Косово говорит, что Сербия готовит новую провокацию с вооруженными людьми
09:26
обновлено от 00:28На Хмельнитчине ночью работала ПВО, сбили "Шахеда"
09:10
ОП посчитал страны ЕС, которые еще не присоединились к декларации о "гарантиях безопасности" Украине
Все новости...
Реклама: