У Росії кількість хворих на COVID-19 перевищила 4 тисячі

Станом на 3 квітня в Росії зареєстровано 4149 хворих на коронавірус і 34 летальні випадки, тільки за останню добу виявили 601 випадок COVID-19, 4 людини померли.

Джерело: оперативний штаб РФ по боротьбі з вірусом в Telegram

Дослівно: "За добу зафіксовано 4 летальних випадки: 2 в Республіці Комі, 1 в Москві, 1 в Пермському краї. За весь період зафіксовано 34 летальних випадки".

Деталі: При цьому число виписаних пацієнтів збільшилася до 281 людини.

За добу одужали 46 осіб: 28 – в Москві, 5 – в Самарській області, 4 – в Республіці Татарстан, 4 – в Республіці Башкортостан, 2 – в Пермському краї, 2 – в ХМАО-Югра і 1 в Ульяновській області.

За даними штабу РФ, в анексованому Криму 18 випадків захворювання, одна людина одужала.

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