Коронавірус: 1 мільйон заражень, 53 тисячі смертей

1 квітня у всьому світі було зареєстровано 856 996 випадки зараження коронавірусом, 3 квітня їх кількість збільшилась до 1 014 673.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: У світі з 1 014 673 випадків захворювання 210 335 осіб одужала та 52 973 померло від ускладнень, спричинених хворобою.

Наразі у США зафіксували 244 678 випадки зараження, в Італії – 115 242, в Іспанії – 112 065, в Німеччині – 84 794, у Китаї – 82 413, Франції – 59 929, Ірані – 50 468.

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Тестувати, щоб вижити. Що не так в Україні з тестуванням на коронавірус

Нагадаємо:

За даними Центру громадського здоров'я МОЗ, станом на 22:00 2 квітня в Україні підтверджено 645 випадків COVID-19.

25 березня кабінет міністрів продовжив карантин до 24 квітня та запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території країни.

Група вчених із лондонського Імперського коледжу дійшла висновку, що якби людство не вжило заходів, від коронавірусної хвороби Covid-19 могли б померти 40 мільйонів людей.

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