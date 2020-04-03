Коронавірус: 1 мільйон заражень, 53 тисячі смертей
1 квітня у всьому світі було зареєстровано 856 996 випадки зараження коронавірусом, 3 квітня їх кількість збільшилась до 1 014 673.
Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу
Деталі: У світі з 1 014 673 випадків захворювання 210 335 осіб одужала та 52 973 померло від ускладнень, спричинених хворобою.
Наразі у США зафіксували 244 678 випадки зараження, в Італії – 115 242, в Іспанії – 112 065, в Німеччині – 84 794, у Китаї – 82 413, Франції – 59 929, Ірані – 50 468.
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Тестувати, щоб вижити. Що не так в Україні з тестуванням на коронавірус
Нагадаємо:
- За даними Центру громадського здоров'я МОЗ, станом на 22:00 2 квітня в Україні підтверджено 645 випадків COVID-19.
- 25 березня кабінет міністрів продовжив карантин до 24 квітня та запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території країни.
- Група вчених із лондонського Імперського коледжу дійшла висновку, що якби людство не вжило заходів, від коронавірусної хвороби Covid-19 могли б померти 40 мільйонів людей.
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