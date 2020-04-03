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Коронавірус: 1 мільйон заражень, 53 тисячі смертей

П'ятниця, 3 квітня 2020, 04:49
Коронавірус: 1 мільйон заражень, 53 тисячі смертей

1 квітня у всьому світі було зареєстровано 856 996 випадки зараження коронавірусом, 3 квітня їх кількість збільшилась до 1 014 673.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: У світі з 1 014 673 випадків захворювання 210 335 осіб одужала та 52 973 померло від ускладнень, спричинених хворобою. 

Наразі у США зафіксували 244 678 випадки зараження, в Італії – 115 242, в Іспанії – 112 065, в Німеччині – 84 794, у Китаї – 82 413, Франції – 59 929, Ірані – 50 468.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Тестувати, щоб вижити. Що не так в Україні з тестуванням на коронавірус

Нагадаємо: 

  • За даними Центру громадського здоров'я МОЗ, станом на 22:00  2 квітня в Україні підтверджено 645 випадків COVID-19.
  • 25 березня кабінет міністрів продовжив карантин до 24 квітня та запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території країни.
  • Група вчених із лондонського Імперського коледжу дійшла висновку, що якби людство не вжило заходів, від коронавірусної хвороби Covid-19 могли б померти 40 мільйонів людей.

Читайте також: Коронавірус із Бергамо: чому епідемія в Італії схожа на катастрофу, а у Німеччині – ні

Від 15 до 68 мільйонів загиблих від коронавірусу. Як виглядають прогнози вчених

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірус
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