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Данілов похвалився: ракети "Нептуна" вразили плавучі мішені

П'ятниця, 3 квітня 2020, 12:07
Данілов похвалився: ракети Нептуна вразили плавучі мішені

Секретар Ради безпеки й оборони України Олексій Данілов повідомив, що ракетний комплекс "Нептун" успішно вразив плавучі мішені під час випробувань на полігоні в акваторії Чорного моря.

Джерело: Facebook-сторінка Данілова

Пряма мова: "Чергова гарна новина! Друге успішне випробування.

В акваторії Чорного моря на полігоні "Алібей" ракетний комплекс "Нептун" успішно вразив плавучі мішені. При цьому дальність пусків ракети "Нептун" складає до 100 км.

Дякуємо всьому колективу ДККБ "Луч"! ЗСУ буде чим відповісти на суші і на морі!"

Деталі: Як повідомляє РНБО, випробування комплексу крилатих ракет наземного базування "Нептун" на півдні Одеської області на полігоні "Алібей" відбулися 2 квітня.

Під час стрільб комплексу перевірили тактико-технічні характеристики, зокрема, дальність та точність ураження морських цілей. Надводні мішені були уражені на заданій дальності.

РНБО визначила завдання щодо розроблення, серійного виробництва новітніх зразків ракетної техніки, зокрема забезпечення комплексами крилатих ракет Збройних Сил України для підвищення їх бойового потенціалу на морському напрямку в акваторіях Чорного та Азовського морів.

Вироблятимуть "Нептуни" за замкненим циклом в Україні.

Передісторія:

  • "Нептун" – комплекс з протикорабельними крилатими ракетами розробки Державного Київського конструкторського бюро "Луч".
  • 5 квітня 2019 року його успішно випробували на полігоні в Одеській області.
  • 27 травня 2019 року ракетний комплекс "Нептун" пройшов вогневі випробування на Одещині, під час яких перевіряли роботу низки нововведень у конструкцію крилатої ракети Р-360.
  • Колишній секретар РНБО Олександра Турчинова заявляв, що дальність польоту ракети "Нептун" – до 300 км, вона здатна вражати наземні та морські цілі, а головне її призначення – знищення кораблів противника.
  • У лютому 2020 року тодішній міністр оборони Андрій Загороднюк заявляв, що Міноборони розробляє концепцію розвитку ракетної галузі і не планує зупиняти розробку проєктів "Нептун" і "Вільха"

УП, доповнено
Теми: зброяЧорне мореЗбройні силиРНБО
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