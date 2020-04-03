Данілов похвалився: ракети "Нептуна" вразили плавучі мішені

Секретар Ради безпеки й оборони України Олексій Данілов повідомив, що ракетний комплекс "Нептун" успішно вразив плавучі мішені під час випробувань на полігоні в акваторії Чорного моря.

Джерело: Facebook-сторінка Данілова

Пряма мова: "Чергова гарна новина! Друге успішне випробування.

В акваторії Чорного моря на полігоні "Алібей" ракетний комплекс "Нептун" успішно вразив плавучі мішені. При цьому дальність пусків ракети "Нептун" складає до 100 км.

Дякуємо всьому колективу ДККБ "Луч"! ЗСУ буде чим відповісти на суші і на морі!"