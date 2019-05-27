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Ракетний комплекс "Нептун" пройшов нові вогневі випробування

Понеділок, 27 травня 2019, 14:48

Ракетний комплекс "Нептун" пройшов вогневі випробування на одному з військових полігонів на Одещині, під час яких перевірялась робота цілої низки нововведень у конструкцію крилатої ракети Р-360.

Про це інформує 27 травня сайт Укроборонпрому. 

Насамперед Р-360 отримала нову головку самонаведення, яка дозволяє захоплювати ціль в умовах складного маневрування. Крилата ракета отримала і новий стартовий двигун, що забезпечує більш активне виведення на маршову ділянку польоту, а також крила та рулі більшої площі, які мають підвищити керованість та маневреність Р-360.

Окрім того, у крилатій ракеті було замінено частину електронних та цифрових систем, які мають забезпечити її роботу у складних умовах. Серед цих нововведень – новий радіовисотомір, завдяки якому вдалось зменшити висоту польоту Р-360.

Саме цей параметр є одним із найважливіших, бо чим менша висота польоту, тим складніше противнику побачити та перехопити крилату ракету. І тепер Р-360 може летіти у лічених метрах над поверхнею. Це значно зменшує час для її виявлення, ідентифікації та перехоплення, наголошуютьу  концерні.

Водночас було замінено складові частини системи навігації, які тепер забезпечують роботу навіть в умовах потужного використання противником засобів радіоелектронної боротьби.

В Укроборонпромі зазначають, що загалом, враховуючи всі зміни у крилатій ракеті Р-360, а також її можливості маневрувати на маршруті польоту до цілі, стає можливим обійти зони протиповітряної оборони противника та знищити ціль у тилу ворога несподіваним ударом.

 

Нагадаємо:

  • Раніше в рамках вогневих випробувань пройшли пуски модернізованої реактивної системи "Вільха".
  • Колишній секретар РНБО Олександр Турчинов висловив сподівання, що зі зміною кадрів у секторі безпеки і оборони України ракетна програма буде продовжуватися.

Українська правда
Теми: арміязброя
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