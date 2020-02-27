Міноборони на третину мільярда збільшує витрати на ракетну зброю

1958 переглядів
Четвер, 27 лютого 2020, 12:04
Випробування реактивних систем "Вільха-М" і "Вільха-Р"
Укроборонпром

Міноборони тільки розробляє концепцію розвитку ракетної галузі і не планує зупиняти розробку проєктів "Нептун" і "Вільха"

Джерело: Міністр оборорни Андрій Загороднюк в інтерв'ю виданню "Лівий берег"

Пряма мова: "Якщо в двох словах, на ракетне озброєння ми плануємо витратити на 300 млн гривень більше, ніж в попередньому році".

Деталі: Загороднюк заявив, що ракетної програми в Україні не існує і ніколи не було. Міноборони тільки розробляє концепцію розвитку ракетної галузі.

За його словами, проєкти "Нептун" і "Вільха" були дослідними конструкторськими розробками, але єдиного бачення розвитку ракетобудівної галузі не було. Велика концептуальна програма тільки в стані розробки і скоро буде готова.

Він підкреслив, що проєкти "Вільха" або "Нептун" зупиняти не будуть.

Пряма мова: "Стосовно "Нептуна" в цьому році ми маємо закрити конструкторську розробку і поставити його на озброєння, фінансовий ресурс на це передбачений. Точно так само і з "Вільхою".

Нагадаємо:

  • В листопаді 2019 року Україна успішно випробувала комплекс ЖК-360МЦ "Нептун". Ракета Р-360 здійснила політ більше ніж на 250 кілометрів.
  • Перед цим, в липні 2019 року, Україна успішно випробувала реактивну систему залпового вогню "Вільха" зі збільшеною дальністю ураження.

Теми: Міноборони зброя Загороднюк


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Міноборони посприяє добудові ЖК “Укрбуду” 27 лютого 2020, 12:17
Загороднюк прокоментував можливість своєї відставки 27 лютого 2020, 11:20
Військовий підірвався на міні в зоні ООС – Міноборони 26 лютого 2020, 12:50
Усі новини
Головні новини
"Голос" представив стратегію "холодної деокупації" Донбасу та Криму
ДБР відкрило справу про тиск Байдена на Шокіна – адвокат
МЗС підтвердило зараження українки коронавірусом в Італії
Новий коронавірус можуть переносити домашні тварини – ВООЗ
Усі новини
Фото

Коли земні пейзажі здаються нудними: неймовірні фото підводного світу

інтерв'ю

Монро про перший 10-доларовий гонорар, старість, секс та епітафію

Фото

Нацвідбір Євробачення-2020 у фото