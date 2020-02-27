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Міноборони на третину мільярда збільшує витрати на ракетну зброю

Четвер, 27 лютого 2020, 11:04
Випробування реактивних систем Вільха-М і Вільха-Р
Укроборонпром

Міноборони тільки розробляє концепцію розвитку ракетної галузі і не планує зупиняти розробку проєктів "Нептун" і "Вільха"

Джерело: Міністр оборорни Андрій Загороднюк в інтерв'ю виданню "Лівий берег"

Пряма мова: "Якщо в двох словах, на ракетне озброєння ми плануємо витратити на 300 млн гривень більше, ніж в попередньому році".

Деталі: Загороднюк заявив, що ракетної програми в Україні не існує і ніколи не було. Міноборони тільки розробляє концепцію розвитку ракетної галузі.

За його словами, проєкти "Нептун" і "Вільха" були дослідними конструкторськими розробками, але єдиного бачення розвитку ракетобудівної галузі не було. Велика концептуальна програма тільки в стані розробки і скоро буде готова.

Він підкреслив, що проєкти "Вільха" або "Нептун" зупиняти не будуть.

Пряма мова: "Стосовно "Нептуна" в цьому році ми маємо закрити конструкторську розробку і поставити його на озброєння, фінансовий ресурс на це передбачений. Точно так само і з "Вільхою".

Нагадаємо:

  • В листопаді 2019 року Україна успішно випробувала комплекс ЖК-360МЦ "Нептун". Ракета Р-360 здійснила політ більше ніж на 250 кілометрів.
  • Перед цим, в липні 2019 року, Україна успішно випробувала реактивну систему залпового вогню "Вільха" зі збільшеною дальністю ураження.

"Українська правда" в Threads

Теми: МіноборонизброяЗагороднюк
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