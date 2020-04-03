Російський "Аерофлот" пропонує забрати українців з Непалу

Російська авіакомпанія "Аерофлот" пропонує забрати українських туристів, які застряли у Непалі, але у МЗС ще не визначились і вивчають всі логістичні варіанти.

Джерело: брифінг міністра закордонних справ Дмитра Кулеби 3 квітня

Пряма мова: "Є пропозиція від російської компанії "Аерофлот", щоб наші громадяни сіли на борт її літака.

За моєю інформацією, російське консульство потребує офіційної ноти від українського консульства про те, щоб наших громадян взяли на борт.

Ми вивчаємо всі логістичні можливості, щоб їм допомогти."

Деталі: Кулеба пояснив, що в України немає посольства у Непалі тому вирішувати проблему українських туристів там доведеться через посольство в Індії.

При цьому міністр додав, що українці в Непалі можуть скористатися програмою "Захист".

Що було раніше: Міністр розповів, що до іноземних дипломатичних установ України звернулися 13 тис. 787 українців, з них 8 тис. 538 наполягають на поверненні в Україну якомога швидше.

Ще на початку березня уряд Непалу закрив Еверест на карантин до кінця сезону, 30 квітня, через спалах коронавірусу.

Крім того, на початку березня президент Володимир Зеленський попросив українців повернутись додому. 13 березня було оголошено, що Україна закриє авіасполучення. Однак навіть після цього українці не припинили виїжджати за кордон.

28 березня українська влада закрила кордони через загрозу поширення клоронавірусної інфекції. Уряд також ухвалив рішення про обов'язкову обсервацію для українців, які повертаються з-за кордону.