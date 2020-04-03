Шмигаль розказав, коли почнуть знімати карантинні обмеження

Обмежувальні заходи спрямовані на запобігання поширенню коронавірусу в Україні триватимуть щонайменше до кінця квітня.

Джерело: прем’єр-міністр України Денис Шмигаль

Пряма мова: "За нашим планом, якщо буде зафіксовано динаміку знижування захворюваності, то в кінці квітня ми зможемо почати поступове послаблення карантинних заходів".

Деталі: За його словами, цей процес буде відбуватись у кілька етапів. Спочатку на роботу зможуть піти люди працездатного віку, паралельно буде частково відновлюватись рух громадського транспорту.

Прем’єр пояснив, що це дозволить вже з початку травня почати рестарт економіки. Але разом з цим це не означатиме послаблення інших карантинних заходів.

Оскільки загроза поширення хвороби за три тижні нікуди не зникне, обмеження на прогулянки, масові зібрання та інші розваги будуть все одно діяти.

Всі без виключення будуть зобов’язані носити маски та дотримуватись карантину. Для старших людей, студентів та школярів карантин буде продовжений.

Шмигаль наголосив, що уряд намагається утримати баланс між карантинними заходами та збереженням економіки.

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