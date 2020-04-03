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Шмигаль розказав, коли почнуть знімати карантинні обмеження

П'ятниця, 3 квітня 2020, 12:22
Шмигаль розказав, коли почнуть знімати карантинні обмеження

Обмежувальні заходи спрямовані на запобігання поширенню коронавірусу в Україні триватимуть щонайменше до кінця квітня.

Джерело: прем’єр-міністр України Денис Шмигаль

Пряма мова: "За нашим планом, якщо буде зафіксовано динаміку знижування захворюваності, то в кінці квітня ми зможемо почати поступове послаблення карантинних заходів".

Деталі: За його словами, цей процес буде відбуватись у кілька етапів. Спочатку на роботу зможуть піти люди працездатного віку, паралельно буде частково відновлюватись рух громадського транспорту.

Прем’єр пояснив, що це дозволить вже з початку травня почати рестарт економіки. Але разом з цим це не означатиме послаблення інших карантинних заходів.

Оскільки загроза поширення хвороби за три тижні нікуди не зникне, обмеження на прогулянки, масові зібрання та інші розваги будуть все одно діяти.

Всі без виключення будуть зобов’язані носити маски та дотримуватись карантину. Для старших людей, студентів та школярів карантин буде продовжений.

Шмигаль наголосив, що уряд намагається утримати баланс між карантинними заходами та збереженням економіки.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Тестувати, щоб вижити. Що не так в Україні з тестуванням на коронавірус

Нагадаємо:

  • Через пандемію коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні оголошено карантин, який діє з 12 березня до 24 квітня щонайменше.
  • Влада спершу заборонила масові зібрання, далі зупинила громадський транспорт, а потім ввела ще жорсткіші обмеження– зокрема, не гуляти в парках, на дитячих і спортивних майданчиках. У Києві спортивні та дитячі майданчики закрили ще раніше.
  • 1 квітня Кабмін оприлюднив перелік нових обмежень: на час карантину заборонено перебувати без медичної маски у громадських місцях, ходити вулицями більше, ніж двом (за винятком супроводу дітей), відвідувати парки та сквери (за винятком вигулу собак), відвідувати спортивні й дитячі майданчики, проводити масові (більше 10 людей) заходи.
  • Станом на 10.00 3 квітня в Україні загалом підтвердили 942 випадки захворювання на COVID-19, з них 23 випадки – летальні, 19 людей одужали.

"Українська правда" у Threads

Теми: карантинкоронавірусШмигаль
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